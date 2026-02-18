Британец провёл восемь дней без сна и был госпитализирован в психиатрическое отделение

В Великобритании 27-летний Томми Грейвс был доставлен в психиатрическое отделение после того, как не спал на протяжении восьми дней, сообщает Metro.

По словам мужчины, на шестые сутки бессонницы его госпитализировали. Грейвс рассказал, что начал воспринимать несуществующие образы и звуки.

В ходе обследования выяснилось, что у мужчины возникли нарушения восприятия, связанные с длительным отсутствием сна.

Тема хронического недосыпа привлекает внимание специалистов, поскольку подобные случаи могут сопровождаться изменениями психического состояния.

Медицинские работники отмечают, что при продолжительном нарушении сна существует риск повторного возникновения подобных эпизодов и рекомендуют соблюдать меры предосторожности.