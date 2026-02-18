В Ставропольском крае выявили нарушения при продаже мяса и изъяли 80 кг продукции

В Ставропольском крае по итогам проверок в 2025 году были обнаружены нарушения при реализации мясной продукции, что привело к изъятию 80 килограммов товара.

Специалисты провели обследование 913 объектов, связанных с производством, продажей и общественным питанием, где реализуется мясо. В рамках мероприятий было исследовано 1276 проб продукции по различным санитарно-химическим и микробиологическим критериям.

В ходе проверок зафиксированы случаи отсутствия необходимой маркировки на мясной продукции в магазинах и заведениях общепита. По результатам инспекций 26 проб не соответствовали установленным требованиям.

Контроль качества пищевых продуктов, в том числе мяса, проводится для снижения рисков, связанных с нарушением санитарных норм. Отсутствие маркировки может затруднить прослеживаемость продукции и информирование потребителей.

В результате выявленных нарушений девять организаций получили предупреждения, а три предприятия были оштрафованы на общую сумму 51 тысяча рублей. Специалисты продолжают мониторинг ситуации для обеспечения безопасности пищевой продукции в регионе.