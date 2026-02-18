Жительница Ростова обратилась в суд после работы во время больничного

В Ростове-на-Дону бывшая сотрудница службы экспресс-доставки подала иск к работодателю, утверждая, что ей пришлось выполнять трудовые обязанности в период больничного.

По информации из открытых источников, Наталья занимала должность кассира-диспетчера и была госпитализирована с диагнозом «инфаркт».

В качестве доказательства своей позиции она предоставила переписку с руководителем, где сообщала о присутствии на рабочем месте во время болезни.

Случаи, когда работники продолжают трудиться в период временной нетрудоспособности, могут привлекать внимание специалистов к вопросам охраны труда и соблюдения медицинских предписаний.

В подобных ситуациях эксперты советуют работодателям и сотрудникам внимательно относиться к вопросам соблюдения режима больничного и фиксировать все обстоятельства взаимодействия документально.