Наталья Кустова из Красноярска признана лучшей детской медсестрой России
Главная медицинская сестра Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Наталья Кустова удостоена звания лучшей детской медсестры России.
Торжественная церемония награждения прошла в Москве в рамках XXVII Конгресса педиатров России, где были отмечены достижения специалистов в области детского здравоохранения.
В конкурсе «Лучшая детская медицинская сестра 2025 года» приняли участие представители из разных регионов страны, всего в состязании участвовали десятки профессионалов.
В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы, связанные с организацией питания детей, диагностикой заболеваний и развитием педиатрической службы в России.
По информации краевого Минздрава, подобные конкурсы способствуют обмену опытом между специалистами и повышению качества медицинской помощи детям.
