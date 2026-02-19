Наталья Кустова из Красноярска признана лучшей детской медсестрой России

Главная медицинская сестра Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Наталья Кустова удостоена звания лучшей детской медсестры России.

Торжественная церемония награждения прошла в Москве в рамках XXVII Конгресса педиатров России, где были отмечены достижения специалистов в области детского здравоохранения.

В конкурсе «Лучшая детская медицинская сестра 2025 года» приняли участие представители из разных регионов страны, всего в состязании участвовали десятки профессионалов.

В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы, связанные с организацией питания детей, диагностикой заболеваний и развитием педиатрической службы в России.

По информации краевого Минздрава, подобные конкурсы способствуют обмену опытом между специалистами и повышению качества медицинской помощи детям.