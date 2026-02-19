Роспотребнадзор рекомендует сохранять внимательность из-за уровня заболеваемости ОРВИ

В России сохраняется сезонный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в связи с чем Роспотребнадзор обратился к гражданам с рекомендацией проявлять внимательность.

В ведомстве сообщили, что продолжается мониторинг эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, а также контроль за своевременным введением профилактических и противоэпидемических мер в регионах страны.

Особое внимание уделяется образовательным организациям: при отсутствии по причине ОРВИ 20% и более учащихся рассматривается возможность частичного или полного приостановления очных занятий.

Тема заболеваемости ОРВИ традиционно актуальна в осенне-зимний период, поскольку вирусные инфекции могут распространяться среди различных возрастных групп, включая детей и подростков.

Роспотребнадзор информирует о необходимости соблюдать меры профилактики, такие как регулярное мытьё рук, проветривание помещений, дезинфекция рабочих поверхностей и гаджетов, а также ограничение контактов с людьми, имеющими признаки заболевания.