Как выстроить отношения с десертами: рекомендации эндокринолога и диетолога

Врачи-эндокринолог и диетолог рассказали о подходах к употреблению сладкого без строгих ограничений и срывов.

По словам Екатерины Ереминой, врача-диетолога, терапевта и нутрициолога клиники INNOVACIA, стремление к сладкому может быть обусловлено двумя основными причинами: физиологической потребностью в энергии и желанием ощутить определённый вкус.

Физиологическая тяга к сладкому, как отмечает специалист, часто связана с нерегулярным питанием и недостатком крахмалистых углеводов в рационе, таких как каши, макароны, картофель или хлеб. Эти продукты обеспечивают организм энергией.

Также, по одной из теорий насыщения, человеку важно получать разнообразие вкусов, включая сладкий, кислый, горький, солёный и умами, чтобы ощущать сытость.

Еремина подчёркивает, что понимание причин тяги к сладкому может помочь выстроить более сбалансированный подход к питанию и снизить вероятность переедания десертами.