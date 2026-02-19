Совет Федерации рекомендовал обновить стандарты школьного питания с учётом аллергенов

Совет Федерации выступил с инициативой по пересмотру стандартов организации питания в школах, уделяя особое внимание продуктам, способным вызывать аллергические реакции у детей.

На пленарном заседании палаты было принято постановление, в котором содержится предложение к Роспотребнадзору пересмотреть действующие рекомендации по составу школьного меню.

В документе отмечается необходимость максимально ограничить присутствие в рационе учащихся продуктов, относящихся к числу потенциальных аллергенов.

Тема пищевых аллергий среди детей остаётся актуальной, поскольку такие реакции могут представлять опасность для здоровья школьников.

В Совете Федерации считают, что обновление рекомендаций по питанию поможет снизить риски возникновения аллергических проявлений и повысить безопасность школьных обедов.