Губернатор Новосибирской области посетил облбольницу
В 2019 году в новосибирской областной клинической больнице установили систему магнитно-резонансной томографии и ангиографическую систему.
Оборудование главная клиника области получила по национальному проекту "Здравоохранение", рассказали в пресс-службе правительства региона. Андрей Травников приехал в облбольницу, чтобы проконтролировать, как там организована медпомощь населению.
Помимо системы МРТ и ангиографической системы, консультативно-диагностическая поликлиника облбольницы в рамках регионального проекта "Детское здравоохранение" получила 27 единиц новой техики. Общая стоимость оборудования - 61 миллион рублей. Теперь в поликлинике есть современный ультразвуковой и цифровой рентген-аппараты, электрокардиограф, оптический когерентный томограф, применяемый в офтальмологии, и многое другое.
По мнению губернатора, благодаря грамотному подходу, коллективу облбольницы при закупке оборудования удалось сэкономить часть средств, которые также пошли на приобретение медицинских приборов. Всего в Новосибирской области на сэкономленные деньги было куплено 270 единиц медицинской техники.
Ранее МедикФорум рассказывал о графике работы медицинских учреждений Новосибирской области в новогодние праздники.
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