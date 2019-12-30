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Губернатор Новосибирской области посетил облбольницу

Губернатор Новосибирской области посетил облбольницу

В 2019 году  в новосибирской областной клинической больнице установили систему магнитно-резонансной томографии и ангиографическую систему.

Оборудование главная клиника области получила по национальному проекту "Здравоохранение", рассказали в пресс-службе правительства региона. Андрей Травников приехал в облбольницу, чтобы проконтролировать, как там организована медпомощь населению.

Помимо системы МРТ и ангиографической системы, консультативно-диагностическая поликлиника облбольницы в рамках регионального проекта "Детское здравоохранение" получила 27 единиц новой техики. Общая стоимость оборудования - 61 миллион рублей. Теперь в поликлинике есть современный ультразвуковой и цифровой рентген-аппараты, электрокардиограф, оптический когерентный томограф, применяемый в офтальмологии, и многое другое.

По мнению губернатора, благодаря грамотному подходу, коллективу облбольницы при закупке оборудования удалось сэкономить часть средств, которые также пошли на приобретение медицинских приборов. Всего в Новосибирской области на сэкономленные деньги было куплено 270 единиц медицинской техники.

Ранее МедикФорум рассказывал о графике работы медицинских учреждений Новосибирской области в новогодние праздники.

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