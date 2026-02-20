В Ульяновском перинатальном центре новорождённых одели в камуфляж к 23 февраля

В Ульяновском областном перинатальном центре прошла тематическая акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества.

Медицинский персонал организовал фотосессию для мальчиков, родившихся накануне праздника. Для этого малышей одели в боди с камуфляжным принтом и специальные шапочки.

Снимки, сделанные в ходе мероприятия, были переданы родителям и пополнили их семейные архивы.

Подобные инициативы, по мнению организаторов, могут способствовать созданию позитивной атмосферы в медицинских учреждениях и поддержке семейных традиций.

Медики отмечают, что такие акции проводятся с учётом всех необходимых мер безопасности и не влияют на качество медицинского наблюдения за новорождёнными.