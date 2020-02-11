В Новосибирске прошла акция по онкоскринингу
Акция была приурочена к Всемирному дню борьбы против рака и состоялась в трех новосибирских клиниках.
8 февраля в Новосибирске прошла акция по онкоскринингу. Все желающие горожане могли посетить городскую клиническую больницу № 11, городскую клиническую больницу № 2 и Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства.
Приуроченная к Всемирному дню борьбы против рака акция прошла в трех медицинских учреждениях Новосибирска 8 февраля: городской клинической больнице №11, городской клинической больнице №2 и Сибирском окружном медицинском центре Федерального медико-биологического агентства.
В акции принили участие более 800 жителей Новосибирска, причем некоторые решили пройти не только онкоскрининг, но и диспансеризацию, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.
Итоги акции таковы:
В Горбольнице № 2 у пяти пришедших на обследование новосибирцев обнаружены новообразования, сделаны гистологические исследования. Врачи больницы не исключают злокачественный характер новообразований.
Еще 32 человека дополнительно посетят терапевта для еще одного обследования. Анкетный скрининг не исключил у них присутствие злокачественных новообразований.
Горожане, пришедшие в этот день в поликлинику больницы № 11, обследование проходили в Центре амбулаторной онкологической помощи, он открылся не так давно.
В итоге у трех человек обнаружен рак прямой кишки, у двух - базилиома. У девяти новосибирцев обнаружены доброкачественные новообразования. Пяти пришедшим на обследование мужчинам поставлен диагноз - аденома предстательной железы.
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