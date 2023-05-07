Гастроэнтеролог Кашух: супы на мясном бульоне могут вредить и быть полезными

0 Фото: https://unsplash.com/photos/5eROVOJW2bA
суп

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: наваристые супы могут быт вредными при имеющихся заболеваниях желудочно-кишечного тракта:

Гастроэнтеролог Кашух рассказала о позитивных и негативных характеристиках такого типичного в меню россиян блюда как суп. Специалист отметили, что наваристые супы на мясном бульоне из-за высокой концентрации жира могут плохо сказываться на пищеварительной системе, способствовать обострению многих хронических проблем с ЖКТ, появлению их болезненных симптомов.

«Супы на жирных концентрированных мясных бульонах вроде борща, харчо, солянки не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: панкреатитом, гастритом, холециститом, энтероколитом», - сообщила медик «Газете.Ru».

В то же время гастроэнтеролог Кашух отметила: однозначно вредными супы на мясном бульоне считать нельзя, они могут быть и полезными. Например, будучи калорийными и достаточно жирными, они помогают восстанавливать силы после заболевания, а также  восполняют влагу в организме.

Российские врачи рассказали о полезных и вредных свойствах супов


По словам специалиста, в целом предпочтительно есть маложирные супы с большим количеством разнообразных овощей, грибов, бобовых культур. Такие супы будут полезны даже худеющим, они благоприятно сказываются на моторике желудочно-кишечного тракта.

Почему в рационе обязательно должен быть суп


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Сергеем Алендеевым были названы полезные для организма виды сладкого.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Бывают и полезны, и опасны: эксперты высказали мнение о супах
Гастроэнтеролог Кашух: сочетание алкоголя и шашлыка вредит поджелудочной железе
Запивать пищу водой не вредно: врач Кашух
Теги : вред супов, польза супа, Екатерина Кашух