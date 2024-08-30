Плохое самочувствие после жирной пищи: врач Иванова предупредила о риске застоя желчи

«Желчь определяет моторику кишечника, поэтому застой желчи проявляется запором, а сброс скопившейся густой желчи вызывает диарею. Также возможно нарушение усвоения жирорастворимых витаминов. При этом развиваются сухость кожи и слизистых, глаз, ухудшение зрения в сумерках. Употребление продуктов, которые активно сокращают желчный (бульон, яйца, шоколад, выпечка, какао), может вызывать дискомфорт: тошноту, вздутие, боль в правом подреберье», - поделилась гастроэнтеролог.

«Отказываться он жиров нельзя: не будет их — не будет желчи. Взрослому мужчине нужно примерно четыре, а женщине — три столовые ложки в течение дня. Лучше выбирать топленое, сливочное и нерафинированные растительные масла. Растительных масел в рационе должно быть в два раза больше, чем животных», - резюмировала эксперт.

Люди, которые плохо чувствуют себя после жирной пищи, могут страдать от застоя желчи, сообщила врач Иванова в разговоре с «Газетой.Ru». Медик отметила, что также в случае этой проблемы возникают проблемы с работой кишечного тракта и ухудшается внешность.Врач пояснила, что плохое самочувствие после жирной пищи связано со сбросом густой скопившейся желчи, ставшей таковой из-за нарушения ее оттока. В результате возникает воспаление, охватывающее большую часть желудочно-кишечного тракта, и его симптомы – дискомфорт, боль, слабость, интоксикация, иногда повышенная температура.Иванова подчеркнула, что даже при ухудшении самочувствия после жирной пищи отказываться от жиров все равно нельзя – в противном случае отток желчи ухудшится еще больше.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильный выбор продуктов на завтрак губит поджелудочную железу.

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