Анна Белоусова рассказала о влиянии сложных углеводов на тягу к сладкому

Терапевт Анна Белоусова поделилась информацией о том, как рацион с достаточным содержанием сложных углеводов может повлиять на пищевые предпочтения.

По словам специалиста, включение в ежедневное меню овощей, фруктов и медленных углеводов способствует снижению тяги к сладкому.

Белоусова также отметила, что попытки быстро снизить вес с помощью строгих диет могут привести к обратному эффекту.

Эксперт пояснила, что резкое ограничение рациона нередко вызывает срывы и переедание, что в дальнейшем может привести к увеличению массы тела.

Врач рекомендует подходить к вопросам питания осознанно и обращать внимание на сбалансированность рациона, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.