Диетолог Белоусова: употребление фруктов натощак вредит только в случае болезни

«Вред фруктов натощак – это очередной миф. Если оглянуться на историческую и культурную традицию у разных народностей, мы увидим, что фрукты натощак в некоторых странах едят совершенно спокойно, и ничего от этого не случается. Здоровому человеку можно есть фрукты в любой момент – натощак, перед едой или после еды», - поделилась врач мнением с радио Sputnik

«Если у человека есть обострение заболевания желудка, двенадцатиперстной кишки или тонкого кишечника, когда требуется максимально щадящая диета, свежие фрукты временно исключаются из рациона, неважно, в какой момент их употребляют».

Существует мнение, что есть фрукты на пустой желудок вредно, поскольку они содержат кислоты и могут раздражать его стенки, вызывать изжогу и боль. Но диетолог Белоусова завила: вред употребления фруктов натощак – это миф, здоровому желудку такая еда не мешает.Анна Белоусова добавила, что исключением из данного правила являются только ананасы: богатые ферментами, они действительно могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка. Есть эти плоды рекомендуется при приеме пищи или сразу после него, так ка они активизируют процесс пищеварения.Врач-диетолог предупредила, что употребление фруктов натощак вредит в случае болезни ЖКТ. Например, при гастрите или язвенной болезнью с повышенной кислотностью лучше отказаться от поедания на пустой желудок кислых даров природы, фруктов или ягод.В случае обострения заболеваний ЖКТ свежие фрукты нужно полностью исключать из рациона, подчеркнула врач:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для защиты от развития рака в рационе нужно ограничивать количество красного мяса, об этом рассказал онколог Антон Иванов

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.