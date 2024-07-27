«С сыром и дыней»: диетолог Белоусова пояснила, с чем можно и нельзя сочетать виноград

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виноград и сыр

Врач-диетолог Анна Белоусова: виноград сочетается с сыром, но не выносит совмещения с молочными продуктами.

Диетолог Белоусова рассказала, с какими продуктами нельзя есть виноград. В частности, специалист назвала «критичным сочетанием» его совместное употребление с молочными и кисломолочными изделиями, за исключением сыра. Подобная комбинация провоцирует расстройство пищеварения и диарею.

«На самом деле критичное сочетание — виноград и молочные, кисломолочные продукты… в винограде много сахаров и клетчатки, а молочка с большинством фруктов сочетается критично», - отметила Анна Белоусова в комментарии для радио Sputnik.

Что касается сочетания винограда и сыра, оно не является опасным. Медик напомнила, что некоторые национальные кухни подразумевают их комбинирование: например, во Франции традиционны сочетания сыров, винограда и орехов, на Кавказе часто едят вместе виноград и сулугуни.

Удивительно, но организм, в котором нет хронических заболеваний ЖКТ, может спокойно перенести виноград и дыню. Диетолог Белоусова заметила:

«В том же Узбекистане дыню и виноград вместе подают на десерт».

Кроме того, добавила она, виноград сочетается с огурцами.

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Анна Белоусова
Анна Белоусова
ЗОЖ
врач-диетолог
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