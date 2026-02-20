В России отмечен рост объёмов продаж антидепрессантов за последние годы

В последние годы в России зафиксировано значительное увеличение объёмов продаж антидепрессантов.

По данным, опубликованным argumenti.ru, в 2019 году в стране было реализовано около 8,4 миллиона упаковок препаратов данного класса. К 2025 году этот показатель, по оценкам, достигнет 22,3 миллиона упаковок.

Психиатры связывают динамику с улучшением диагностики тревожных и депрессивных расстройств, что способствует более точному выявлению соответствующих состояний.

Эксперты отмечают, что в ряде случаев проявления, напоминающие симптомы депрессии, могут быть обусловлены переутомлением или недостатком витаминов.

Такие состояния, по мнению специалистов, иногда корректируются изменениями в образе жизни, однако при наличии выраженных признаков рекомендуется наблюдение у профильных специалистов.