В России отмечен рост объёмов продаж антидепрессантов за последние годы

80 Фото: MedikForum.ru
В России отмечен рост объёмов продаж антидепрессантов за последние годы

В последние годы в России зафиксировано значительное увеличение объёмов продаж антидепрессантов.

По данным, опубликованным argumenti.ru, в 2019 году в стране было реализовано около 8,4 миллиона упаковок препаратов данного класса. К 2025 году этот показатель, по оценкам, достигнет 22,3 миллиона упаковок.

Психиатры связывают динамику с улучшением диагностики тревожных и депрессивных расстройств, что способствует более точному выявлению соответствующих состояний.

Эксперты отмечают, что в ряде случаев проявления, напоминающие симптомы депрессии, могут быть обусловлены переутомлением или недостатком витаминов.

Такие состояния, по мнению специалистов, иногда корректируются изменениями в образе жизни, однако при наличии выраженных признаков рекомендуется наблюдение у профильных специалистов.

Читать MedikForum.ru в
В России резко выросли продажи антидепрессантов
Россияне стали покупать больше антидепрессантов
В России увеличилось число гипертоников почти на 60% за последние 10 лет
Травматолог из Новосибирска объяснил, как снизить риск травм в период гололёда
В России отмечен рост объёмов продаж антидепрессантов за последние годы
Алексей Путин сообщил о росте пособия по временной нетрудоспособности для россиян