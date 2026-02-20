Травматолог из Новосибирска объяснил, как снизить риск травм в период гололёда

В Новосибирской области отмечено значительное увеличение числа обращений по поводу травм, полученных на скользких тротуарах после резкой смены погодных условий. По данным регионального Минздрава, количество пострадавших почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В течение месяца в регионе уже второй раз наблюдаются так называемые «температурные качели»: после потепления вновь наступили морозы, что привело к образованию ледяной корки на улицах.

Травматолог Валерий Моноенко обратил внимание на необходимость уделять особое внимание выбору обуви и использовать специальные ледоступы с шипами, которые можно приобрести в ортопедических салонах и через маркетплейсы.

Рост числа травм в подобных погодных условиях может представлять опасность для здоровья, особенно для пожилых людей и других уязвимых групп населения.

Моноенко также отметил, что при получении травмы важно своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы снизить вероятность осложнений.