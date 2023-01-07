Эндокринолог Гуреева рекомендовала лучшие добавки для диабетиков
Врач рассказывает о пищевых добавках при диабете 2 типа.
«Хороший уровень сахара в крови требует белка, содержащего аминокислоты, при каждом приеме пищи», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Сосредоточив внимание на аминокислоте лейцине, врач объяснила, что она «влияет на уровень сахара в крови, производя гормоны инсулин и глюкагон». Эти гормоны не только «регулируют уровень сахара в крови», они также «улучшают чувство сытости» и помогают людям «похудеть».
Считается, что ожирение является сильным фактором риска развития диабета 2 типа.
«Лейцин также влияет на гормоны щитовидной железы, которые влияют на массу тела».
Она порекомендовала «добавку, содержащую незаменимую аминокислоту лейцин, а также заменимую аминокислоту аргинин».
Обе аминокислоты помогают контролировать уровень сахара в крови за счет воздействия на инсулин и глюкагон, что способствует снижению веса.
Другие добавки, включая витамин B6, экстракт зеленого чая и цинк, поддерживают здоровый обмен веществ и способствуют снижению веса.
Аминокислота лейцин также содержится в источниках животного и растительного белка:
- Сыр
- Семена подсолнечника
- Мясо
- Рыбы
- Арахис
- Миндаль
- Овес
«Избыточная масса тела является значительным фактором риска развития диабета 2 типа».
Важно также убедиться, что все углеводы содержат большое количество клетчатки и цельнозерновых продуктов, а также есть много овощей и немного фруктов.
Ранее МедикФорум писал о признаках пищевого отравления.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий