Эндокринолог Гуреева рекомендовала лучшие добавки для диабетиков

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Эндокринолог Гуреева рекомендовала лучшие добавки для диабетиков


Врач рассказывает о пищевых добавках при диабете 2 типа.


«Хороший уровень сахара в крови требует белка, содержащего аминокислоты, при каждом приеме пищи», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Сосредоточив внимание на аминокислоте лейцине, врач объяснила, что она «влияет на уровень сахара в крови, производя гормоны инсулин и глюкагон». Эти гормоны не только «регулируют уровень сахара в крови», они также «улучшают чувство сытости» и помогают людям «похудеть».

Считается, что ожирение является сильным фактором риска развития диабета 2 типа.

«Лейцин также влияет на гормоны щитовидной железы, которые влияют на массу тела».

Она порекомендовала «добавку, содержащую незаменимую аминокислоту лейцин, а также заменимую аминокислоту аргинин».


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Обе аминокислоты помогают контролировать уровень сахара в крови за счет воздействия на инсулин и глюкагон, что способствует снижению веса.

Другие добавки, включая витамин B6, экстракт зеленого чая и цинк, поддерживают здоровый обмен веществ и способствуют снижению веса.

Аминокислота лейцин также содержится в источниках животного и растительного белка:
  • Сыр
  • Семена подсолнечника
  • Мясо
  • Рыбы
  • Арахис
  • Миндаль
  • Овес
Независимо от того, принимаете вы добавки или нет, эндокринолог настоятельно рекомендует диабетикам «включать белок в каждый прием пищи». Употребление белка улучшает чувство сытости, заставляя человека чувствовать себя сытым, что может означать, что он ест меньше.

«Избыточная масса тела является значительным фактором риска развития диабета 2 типа».

Важно также убедиться, что все углеводы содержат большое количество клетчатки и цельнозерновых продуктов, а также есть много овощей и немного фруктов.


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