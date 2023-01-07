Эндокринолог Гуреева рекомендовала лучшие добавки для диабетиков

«Хороший уровень сахара в крови требует белка, содержащего аминокислоты, при каждом приеме пищи», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Лейцин также влияет на гормоны щитовидной железы, которые влияют на массу тела».

Сыр

Семена подсолнечника

Мясо

Рыбы

Арахис

Миндаль

Овес

«Избыточная масса тела является значительным фактором риска развития диабета 2 типа».

Сосредоточив внимание на аминокислоте лейцине, врач объяснила, что она. Эти гормоны не толькоони такжеСчитается, что ожирение является сильным фактором риска развития диабета 2 типа.Она порекомендовала «добавку, содержащую незаменимую аминокислоту лейцин, а также заменимую аминокислоту аргинин».Обе аминокислоты помогают контролировать уровень сахара в крови за счет воздействия на инсулин и глюкагон, что способствует снижению веса.Другие добавки, включаяподдерживают здоровый обмен веществ и способствуют снижению веса.Независимо от того, принимаете вы добавки или нет, эндокринолог настоятельно рекомендует диабетикамУпотребление белка улучшает чувство сытости, заставляя человека чувствовать себя сытым, что может означать, что он ест меньше.Важно также убедиться, что все углеводы содержат большое количество клетчатки и цельнозерновых продуктов, а также есть много овощей и немного фруктов.Ранее МедикФорум писал о признаках пищевого отравления.

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