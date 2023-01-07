Богатая калием пикша помогает снизить артериальное давление

«Употребление продуктов, которые содержат калий, магний, витамины группы В, является способом снизить кровяное давление без лекарств», - добавила специалист.

Специалист по питанию рассказала в интервью Daily Express, что включение пикши в рацион может давать гипотензивный эффект. Шона Уилкинсон констатировала, что эта рыба богата калием. Данный микроэлемент стимулирует вывод из организма излишков натрия, способствующих задержке жидкости, отекам и повышению артериального давления.Уилкинсон проинформировала, что приготовленная на пару пикша является великолепным источником не только калия, но и витаминов группы В (В3, В6, В12). Вместе данные вещества обладают способностью препятствовать окислительному стрессу, который повреждает клетки организма, содействует развитию воспаления, опухолей.Вдобавок в пикше содержится много жирных кислот омега- 3, обладающих противовоспалительным действием и крайне полезных для поддержания здоровья мозга и сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диабет может возникать и в тех случаях, когда сладкое не употребляется.

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