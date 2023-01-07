Богатая калием пикша помогает снизить артериальное давление

0 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/whitefish-fillet-raw-haddock-fish-on-plate-with-rosemary-and-thyme-dark-background-top-view_22511689.htm#query=haddock&position=47&from_view=search&track=sph
пикша

Такая рыба как пикша помогает при регулярном употреблении снижать высокое давление – в том числе благодаря высокому содержанию в ней калия, заявила Шона Уилкинсон.

Специалист по питанию рассказала в интервью Daily Express, что включение пикши в рацион может давать гипотензивный эффект. Шона Уилкинсон констатировала, что эта рыба богата калием. Данный микроэлемент стимулирует вывод из организма излишков натрия, способствующих задержке жидкости, отекам и повышению артериального давления.

«Употребление продуктов, которые содержат калий, магний, витамины группы В, является способом снизить кровяное давление без лекарств», - добавила специалист.

Уилкинсон проинформировала, что приготовленная на пару пикша является великолепным источником не только калия, но и витаминов группы В (В3, В6, В12). Вместе данные вещества обладают способностью препятствовать окислительному стрессу, который повреждает клетки организма, содействует развитию воспаления, опухолей.

Тройка продуктов, которая поможет контролировать давление


Вдобавок в пикше содержится много жирных кислот омега- 3, обладающих противовоспалительным действием и крайне полезных для поддержания здоровья мозга и сердца.

Сыр помогает снизить высокое давление - ученые


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диабет может возникать и в тех случаях, когда сладкое не употребляется.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Ежедневный банан улучшает контроль давления и работу сердца
Ешьте пикшу, чтобы снизить давление — «сильный» источник калия и витаминов группы В
Названы простые способы понижения высокого давления
Теги : снижение артериального давления, польза рыбы, Шона Уилкинсон