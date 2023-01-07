«Циркадное питание» поможет вам заснуть — будьте в гармонии с биологическими часами

«Это означает, что следует избегать обильных ужинов и вместо этого переходить к «легким» приемам пищи во второй половине дня, чтобы помочь пищеварению перед сном, особенно в зимние месяцы, чтобы помочь нам оставаться в гармонии с нашим естественным циркадным ритмом», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Один из самых важных и известных циркадных ритмов — это цикл сна и бодрствования. Различные системы организма следуют циркадным ритмам, которые синхронизируются с главными часами в мозгу. На эти основные часы напрямую влияют сигналы окружающей среды, особенно свет, поэтому циркадные ритмы привязаны к циклу дня и ночи. При правильном выравнивании циркадный ритм может способствовать стабильному и восстанавливающему сну. Но когда этот циркадный ритм нарушается, это может вызвать серьезные проблемы со сном, включая бессонницу».

Иногда заснуть ночью может показаться невозможным. Хотя проблемы со сном могут быть вызваны проблемами с физическим и психическим здоровьем, они также могут быть результатом привычек образа жизни.Существует множество причин бессонных ночей, от беспокойства о стоимости жизни до сериалов.Циркадные ритмы — этоОни постоянно работают в фоновом режиме для выполненияОставь свой телефон или планшет вне своей спальни. Разумное использование наших технологий перед сном уже является обычной практикой для некоторых, и это должно стать нормой, поскольку мы понимаем, что яркие экраны могут привести к «лайтмарам» (постоянному чрезмерному воздействию света), которые не дают нам уснуть.Планирование регулярного времени для засыпания каждую ночь поможет убедиться, что ваш мозг настроен на засыпание в одно и то же время каждую ночь и просыпание в одно и то же время каждое утро.Ранее МедикФорум писал о признаках пищевого отравдения.

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