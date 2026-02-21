В Бурятии более 400 тысяч человек прошли диспансеризацию в 2025 году

В Республике Бурятия в 2025 году свыше 400 тысяч жителей приняли участие в диспансеризации, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе медицинских обследований у граждан на ранних этапах были выявлены различные заболевания. В частности, зафиксировано 897 случаев онкологических заболеваний, а также выявлены тысячи случаев сахарного диабета и сердечно-сосудистых нарушений.

По данным региональных властей, прохождение диспансеризации позволило начать лечение выявленных заболеваний на ранних стадиях.

Диспансеризация рассматривается как эффективный способ раннего выявления заболеваний, что может способствовать своевременному началу медицинского наблюдения и терапии.

В пресс-службе правительства также рассказали о конкретных историях жителей, которые прошли обследование, в том числе о жителе Улан-Удэ Арсалане. Специалисты отмечают, что регулярное прохождение диспансеризации способствует улучшению показателей здоровья населения региона.