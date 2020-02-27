В новосибирской поликлинике № 20 появился новый рентгенологический аппарат

В новосибирской поликлинике № 20 появился новый рентгенологический аппарат

Старый флюорограф проработал в расположенном в Железнодорожном районе медицинском учреждении 12 лет и выработал свой ресурс.

Универсальный рентгенологический  аппарат начал работать в двадцатой поликлинике Новосибирска. Флюорограф отечественного производства обошелся в сумму около 10 миллионов рублей, кабинет, где он установлен, отремонтировали - прием новосибирцев вот-вот начнется.

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области, новый рентген цифровой. Это значит, что врачи получили возможность сохранять рентгеноснимки в единой базе, а при необходимости - пересылать их в другие больницы.

Рентгеновский аппарат изготовлен в России, но он ничем не хуже своих зарубежных собратьев. А вот запчасти к нему гораздо дешевле, как и техобслуживание.

Кроме того, в нынешнем году в корпусе поликлинике на улице Щетинкина, 54, появится еще один новый флюорограф - на нем будут делать снимки детям. Все это - в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", уточнили в пресс-службе.

Ранее МедикФорум рассказал о причинах смерти девочки в одной из больниц Новосибирска.
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