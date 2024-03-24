Эндокринолог Павлова: у людей на интервальном голодании риск смерти от сердечно-сосудистых проблем выше на 91%

Считается, что он не провоцирует частый подъем инсулина.

В отведенный отрезок времени можно есть всё, что хочется.

Происходит заметное снижение веса и его удержание.

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