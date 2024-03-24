Эндокринолог Павлова: у людей на интервальном голодании риск смерти от сердечно-сосудистых проблем выше на 91%
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о результатах исследования, посвященного одному из видов интервального голодания (16:8). Его суть заключается в том, что человек ест в течение 8 часов, а затем 16 часов голодает.
По мнению Павловой, этот метод популярен по нескольким причинам:
- Считается, что он не провоцирует частый подъем инсулина.
- В отведенный отрезок времени можно есть всё, что хочется.
- Происходит заметное снижение веса и его удержание.
— У людей на интервальном голодании риск смерти от сердечно-сосудистых проблем выше на 91%! Более того, у людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями вероятность неблагоприятного исхода больше на 66%! — написала медик в своем блоге, ссылаясь на результаты исследования.
Павлова отмечает, что у людей на интервальном голодании появляется саркопенический состав тела, то есть мало мышц, много жира. А внешне бодрое состояние голодающих можно объяснить выделением кетонов при распаде жировой ткани.
Медик призывает питаться «физиологично, сбалансировано, регулярно и умеренно».
Отметим, что существует несколько популярных методов интервального голодания:
16/8. В течение 24 часов вы проводите 16 часов в посте и ограничиваете окно питания до 8 часов. Например, вы можете пропускать завтрак и начинать питаться только после обеда, а затем заканчивать ужинать в определенное время вечером.
5:2. В течение недели вы едите обычно, а в два нерабочих дня ограничиваете потребление калорий до 500-600 в день.
Ежедневное интервальное голодание. Вы выбираете определенное время в течение дня, в которое позволяете себе есть, а в остальное время воздерживаетесь от пищи. Например, вы можете решить есть только с 12:00 до 20:00, а в остальное время придерживаться поста.
Перед началом практики интервального голодания рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или ограничения в питании.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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