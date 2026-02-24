В Госдуме предложили добавить антидепрессанты в перечень лекарств по ОМС

Депутаты фракции «Новые люди» обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с инициативой по расширению программы обязательного медицинского страхования (ОМС), предлагая включить в неё антидепрессанты. Об этом сообщает ТАСС.

В письме парламентарии отмечают, что в стране наблюдается рост числа случаев депрессии, тревожных и стрессовых расстройств. По их данным, действующая система бесплатного лекарственного обеспечения по ОМС в основном распространяется на пациентов, проходящих лечение в стационаре, а амбулаторные больные могут рассчитывать на помощь лишь в ограниченных случаях.

Авторы инициативы считают, что частичное субсидирование амбулаторной терапии антидепрессантами повысит доступность медицинской помощи для граждан.

Вопрос психического здоровья и доступности соответствующих препаратов приобретает всё большую актуальность на фоне роста числа обращений за помощью по поводу депрессивных и тревожных состояний.

Депутаты полагают, что расширение программы ОМС может способствовать улучшению качества жизни пациентов и снизить нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе.