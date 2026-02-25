В Боготоле Красноярского края установлен карантин по бешенству после выявления случая

В Боготоле Красноярского края введён карантин по бешенству животных после обнаружения заболевания на одной из улиц города.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона 24 февраля. Меры ограничительного характера затрагивают территорию частной застройки по адресу улица Лесная, 114, где был зафиксирован очаг инфекции.

Срок действия карантина определён до 13 апреля включительно. На этот период в зоне выявления заболевания будут действовать специальные правила, направленные на предотвращение распространения инфекции среди животных и людей.

Бешенство рассматривается специалистами как заболевание, которое может представлять опасность для здоровья человека и животных. В подобных случаях органы власти принимают меры для локализации очага и минимизации рисков.

В период карантина предусмотрены ограничения на перемещение животных, а также усиленный ветеринарный контроль. Жителям рекомендуется соблюдать установленные правила и следить за официальными сообщениями региональных служб.