Врачи института Свержевского провели консультации по ЛОР-онкологии в Пскове

В Псковской областной клинической больнице прошёл выездной приём специалистов из научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского, который считается одним из ведущих федеральных центров по вопросам ЛОР-онкологии.

В течение двух дней врачи-отоларингологи и челюстно-лицевые хирурги высшей категории консультировали пациентов с подозрением или подтверждёнными онкологическими заболеваниями головы и шеи.

Приём был организован на бесплатной основе, что позволило жителям региона получить доступ к консультациям специалистов федерального уровня.

Онкологические заболевания головы и шеи могут представлять опасность для здоровья, поэтому своевременная диагностика и определение тактики лечения имеют большое значение.

В ходе приёма специалисты института Свержевского провели осмотр пациентов, изучили результаты их обследований и предоставили рекомендации по дальнейшим медицинским действиям, включая возможность проведения хирургических вмешательств, лучевой или химиотерапии, а также вопросы реабилитации.