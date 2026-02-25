В Томской области в январе диспансеризацию прошли почти 25 тысяч человек

В январе в Томской области завершился первый этап диспансеризации в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». За этот период медицинское обследование прошли около 25 тысяч жителей региона.

Среди участников программы наибольшую долю составили граждане в возрасте от 40 до 54 лет — их оказалось почти 22% от общего числа прошедших диспансеризацию. По итогам обследований 830 человек были направлены на дополнительные консультации, включая осмотр у врача-онколога.

В ходе январской кампании специалисты впервые выявили 1 111 заболеваний. В их числе зарегистрировано девять случаев злокачественных новообразований, 28 новых случаев сахарного диабета, а также 285 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Проведение диспансеризации позволяет своевременно выявлять различные заболевания на ранних стадиях, что может способствовать повышению эффективности последующего лечения и наблюдения.

Медицинские организации региона продолжают работу по информированию населения о важности регулярных обследований и рекомендуют соблюдать меры предосторожности для поддержания здоровья.