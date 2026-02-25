В Подмосковье 28 февраля проведут бесплатные обследования на онкологические заболевания

28 февраля в Московской области состоится день открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи. В этот день жители региона смогут пройти бесплатные медицинские обследования и получить консультации специалистов.

В рамках мероприятия посетителям будут доступны консультации онколога, а также осмотр кожи для выявления новообразований. Кроме того, предусмотрены скрининговые исследования, направленные на оценку рисков развития онкологических заболеваний органов дыхания и пищеварения.

Женщины смогут пройти цитологическое исследование и диагностику состояния молочных желез, включая маммографию или ультразвуковое обследование. Все услуги предоставляются без оплаты.

Профилактические мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний, могут способствовать своевременному обращению за медицинской помощью. Регулярные обследования считаются одной из эффективных мер наблюдения за состоянием здоровья.

Медицинские организации региона информируют о возможности прохождения скрининга и рекомендуют жителям использовать предоставленную возможность для оценки индивидуальных рисков.