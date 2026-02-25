В больницах Свердловской области внедряют ИИ для диагностики заболеваний

В ряде медицинских учреждений Свердловской области началось внедрение цифровых решений на базе искусственного интеллекта для поддержки врачей при обследовании пациентов и постановке предварительных диагнозов.

Пять больниц региона получили доступ к системам, которые анализируют данные обследований и жалобы пациентов, помогая специалистам определять наиболее вероятные варианты заболеваний.

В Пышминской и Красноуфимской районных больницах началось использование разработок «СберМедИИ», интегрированных в рабочие процессы медицинского персонала.

В Нижнесергинской центральной районной больнице пациенты могут пройти рентген-обследование на мобильном аппарате, результаты которого обрабатываются с помощью искусственного интеллекта без необходимости привлечения узкопрофильных специалистов.

Применение подобных технологий, по мнению представителей медицинских организаций, может повысить точность и скорость диагностики, а также расширить доступность обследований для жителей отдалённых районов.