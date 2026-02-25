В Новосибирской области начал работу центр реабилитации для детей с ОВЗ

В Новосибирской области начал функционировать новый центр, предоставляющий реабилитационные услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Учреждение ориентировано на дошкольный возраст и предлагает комплексную поддержку, включающую медицинские процедуры, адаптивную физкультуру и сопровождение родителей.

В рамках программы предусмотрены массаж, физиотерапевтические процедуры, а также психолого-педагогические занятия. Для каждого ребёнка разрабатывается индивидуальный план реабилитации.

По словам заместителя министра труда и социального развития региона Евгении Марущак, открытие центра способствует развитию системы ранней помощи в области.

Реабилитационный курс рассчитан на 15 дней, в течение которых проводится диагностика и регулярный мониторинг состояния детей.