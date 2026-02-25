В Курской области отмечают рост случаев респираторного микоплазмоза

В Курской области зафиксировано увеличение числа заболевших респираторным микоплазмозом на фоне сезонного подъема острых респираторных инфекций.

По данным региональных специалистов, к группе риска относятся дети, пожилые люди старше 65 лет, а также лица с хроническими болезнями органов дыхания.

Респираторный микоплазмоз может проявляться такими симптомами, как повышение температуры, ломота в теле, заложенность носа, першение или боль в горле и сухой кашель.

Медицинское сообщество отмечает, что в отдельных случаях заболевание может приводить к осложнениям, включая острую дыхательную недостаточность, абсцесс легких и фиброз.

Врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности в период роста заболеваемости и обращать внимание на появление симптомов, особенно у представителей уязвимых групп населения.

В Курской области отмечают рост случаев респираторного микоплазмоза