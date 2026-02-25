В Забайкальском крае за год увеличилось число зарегистрированных случаев алкоголизма

В Забайкальском крае за последний год зафиксирован рост числа людей, поставленных на учет с диагнозом алкоголизм. По официальным данным, количество зарегистрированных случаев увеличилось более чем на 13%.

В 2024 году на учет было поставлено 1413 человек, а в 2025 году число зарегистрированных случаев превысило 1600. Об этом сообщил нарколог Олег Дубинин, отметив, что среди пациентов встречаются представители разных возрастных групп, включая молодых людей.

По словам Дубинина, возрастная структура лиц, признанных зависимыми, остается разнообразной. В регионе отмечается тенденция к омоложению проблемы, что вызывает обеспокоенность специалистов.

Вопросы, связанные с алкоголизацией населения, остаются актуальными для Забайкалья. Рост числа зарегистрированных случаев может свидетельствовать как о реальном увеличении распространенности зависимости, так и о более активной работе медицинских учреждений по выявлению подобных случаев.

В рамках борьбы с распространением алкоголизма в Чите были приняты меры, которые повлияли на работу предприятий розничной торговли алкоголем. В частности, более половины заведений, осуществлявших продажу спиртных напитков в жилых домах, прекратили деятельность.