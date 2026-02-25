В Калининграде применили малоинвазивный метод удаления опухоли кишечника

В Калининградской областной клинической больнице впервые провели операцию по удалению доброкачественной опухоли кишечника с использованием малоинвазивной технологии.

Хирургическое вмешательство осуществлялось с помощью специального оборудования, которое позволяет получать доступ к опухоли через естественные пути, без необходимости делать разрезы на брюшной стенке. Врач ориентировался по изображению на экране, где операционное поле отображалось с увеличением и подсветкой.

Оборудование для таких процедур было приобретено по региональной программе «Здравоохранение» в конце 2023 года, его стоимость составила 4,5 миллиона рублей.

Использование этой технологии, по данным специалистов, способствует снижению риска осложнений и сокращает время пребывания пациента в стационаре до трёх–четырёх дней.

Ранее пациенты с подобными диагнозами направлялись для проведения подобных операций в федеральные медицинские центры. Теперь такие вмешательства стали доступны на региональном уровне.