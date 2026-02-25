В Калининграде применили малоинвазивный метод удаления опухоли кишечника

38 Фото: MedikForum.ru
В Калининграде применили малоинвазивный метод удаления опухоли кишечника

В Калининградской областной клинической больнице впервые провели операцию по удалению доброкачественной опухоли кишечника с использованием малоинвазивной технологии.

Хирургическое вмешательство осуществлялось с помощью специального оборудования, которое позволяет получать доступ к опухоли через естественные пути, без необходимости делать разрезы на брюшной стенке. Врач ориентировался по изображению на экране, где операционное поле отображалось с увеличением и подсветкой.

Оборудование для таких процедур было приобретено по региональной программе «Здравоохранение» в конце 2023 года, его стоимость составила 4,5 миллиона рублей.

Использование этой технологии, по данным специалистов, способствует снижению риска осложнений и сокращает время пребывания пациента в стационаре до трёх–четырёх дней.

Ранее пациенты с подобными диагнозами направлялись для проведения подобных операций в федеральные медицинские центры. Теперь такие вмешательства стали доступны на региональном уровне.

Читать MedikForum.ru в
В России впервые применили новый метод оперирования онкобольных
В московской Коммунарке провели многоэтапную операцию по удалению редкой опухоли у 18-летнего пациента
Столичные хирурги применили малоинвазивную операцию при разрыве пищевода
В Калининграде применили малоинвазивный метод удаления опухоли кишечника
В Забайкальском крае за год увеличилось число зарегистрированных случаев алкоголизма
В Курской области отмечают рост случаев респираторного микоплазмоза