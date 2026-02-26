В 2026 году в сфере здравоохранения региона открыто 931 вакансия

В январе 2026 года в региональной системе здравоохранения и социальных услуг было открыто 931 вакансия, что свидетельствует о незначительном улучшении ситуации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации департамента труда и занятости населения, в январе 2025 года число открытых рабочих мест составляло 1313. Несмотря на снижение количества вакансий, поиск квалифицированных специалистов по-прежнему остаётся актуальной задачей для медицинских организаций.

Светлана Раца, владелица центра аллергии и астмы «Парацельс», отмечает, что конкуренция за профессиональных врачей усиливается, и в 2025 году учреждение сосредоточило усилия на удержании сотрудников.

В медицинском центре «Парацельс» в прошлом году были проведены оперативные изменения в системе коммуникации, что повлекло временные неудобства для персонала и пациентов, а также дополнительные расходы.

Раца считает, что дальнейшее развитие рынка труда в здравоохранении будет сопровождаться ростом конкуренции между работодателями, а ключевым фактором станет создание привлекательных условий для специалистов.