Жительница Челябинска рассказала о состоянии лор-отделения больницы № 6

В Челябинске жительница города обратила внимание на условия в корпусе с лор-отделением городской больницы № 6, куда она привезла своего ребенка.

Медсанчасть Челябинского металлургического завода была открыта в декабре 1943 года и изначально размещалась в единственном бараке, где находились амбулатория и небольшой стационар на 10 мест.

В настоящее время, по информации учреждения, ежегодно в лор-отделении медицинскую помощь получают свыше 1300 человек, а количество проводимых операций превышает 1500 в год.

В отделении предусмотрено 24 койки для круглосуточного пребывания пациентов, из которых пять предназначены для детей, а также 14 мест в дневном стационаре амбулаторного типа.

Вопросы состояния медицинских учреждений и доступности специализированной помощи остаются актуальными для многих регионов, особенно когда речь идет о детях и специализированных отделениях.

Руководство больницы отмечает, что отделение продолжает оказывать необходимую медицинскую помощь, несмотря на возраст здания и существующие условия.