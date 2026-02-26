В Свердловской области усилили контроль за обеспечением льготных лекарств

В Свердловской области введены новые меры по контролю за предоставлением лекарств гражданам, имеющим право на льготное обеспечение.

Региональное министерство здравоохранения совместно с министерством цифрового развития и связи внедрили комплексный подход для повышения прозрачности системы распределения медикаментов.

В обновлённом порядке предусмотрен детальный мониторинг всех этапов получения бесплатных лекарств, медицинских изделий и специализированного питания для льготных категорий граждан.

Особое внимание уделено регламентации обмена информацией при оформлении электронных рецептов через государственную информационную систему здравоохранения области.

По мнению разработчиков, эти изменения позволят повысить эффективность контроля и своевременность предоставления необходимых медицинских средств льготникам.