ИИ ускоряет разработку новых лекарств: эксперты отмечают рост клинических испытаний

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в фармацевтической отрасли способствует ускорению разработки новых лекарственных средств, отмечают представители отрасли.

По словам Павла Яковлева, заместителя гендиректора по ранней разработке и исследованиям компании Biocad, ИИ применяется в компании с 2020 года для создания крупных терапевтических молекул. Такой подход позволяет моделировать миллионы вариантов молекул, что значительно сокращает сроки и ресурсы, необходимые для поиска перспективных кандидатов.

Директор по экономике здравоохранения «Р-фарм» Александр Быков сообщил, что традиционный процесс разработки требует синтеза до 10 000 молекул-кандидатов, однако до стадии регистрации доходит лишь около 12% из них. Применение ИИ помогает повысить эффективность отбора и снизить затраты.

Значимость внедрения ИИ в фармацевтике подтверждается ростом числа препаратов, проходящих клинические испытания. По информации директора Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Вадима Негребецкого, к концу 2025 года около 70 препаратов, созданных с помощью ИИ, вышли на первую стадию клинических исследований по всему миру.

Эксперты отмечают, что цифровые технологии могут изменить подход к разработке медикаментов, повысив темпы появления новых терапевтических решений и оптимизировав процесс их создания. При этом специалисты подчеркивают важность дальнейшего наблюдения за эффективностью и безопасностью таких препаратов на всех этапах исследований.