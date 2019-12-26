  1. | | В канун Нового года Ростовская область получила новые автомобили скорой помощи

В канун Нового года Ростовская область получила новые автомобили скорой помощи

В канун Нового года Ростовская область получила новые автомобили скорой помощи

Специализированный автотранспорт отправлен в 19 муниципалитетов.

Медицинские учреждения Ростовской области в канун Нового года получили партию автомобилей скорой помощи. Губернатор области Василий Голубев в среду, 25 декабря, лично вручил ключи от новых карет скорой помощи главам 19 городов и районных центров.

«В 19 городов и районов области сегодня отправились 24 спецмашины для службы «скорой помощи». Это уже вторая партия новых реанимобилей, которые поступили в донские медучреждения с начала этого года», — написал Василий Голубев в Instagram.

Ранее донские муниципалитеты получили 20 карет скорой помощи. В общей сложности в 2019 году автопарк медучреждений обновлён на 44 машины.

Отмечается, что в период с 2018 года по 2019 год донские медучреждения получили свыше 190 новых машин.

Автопарк БСМП Таганрога пополнился в минувшую среду двумя специализированными автомобилями: реанимобилем и автомашиной скорой помощи. В следующем году на всю область планируется получить ещё 40 таких автомобилей, деньги, в размере 100 млн рублей на эти нужды, по словам губернатора, уже заложены в областной бюджет.

Всего в Больнице скорой медицинской помощи Таганрога 26 линейных бригад, каждая четвёртая из них будет выезжать к пациентам на машинах, которым меньше трёх лет.

Ранее сообщалось, что новая укладкааптечек «скорой», согласно утвержденному приказу, пересмотрена в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В частности, добавлен и расширен состав обезболивающих и наркотических средств, которые наиболее важны при болевых синдромах. «Изменения состоят в том, что в укладках бригад «скорой помощи» в достаточном количестве будут лекарственные препараты, которые применяются при острых инфарктах миокарда, остром коронарном синдроме, — прокомментировала новшество директор департамента организации медицинской профилактики, медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России Ольга Кривонос. — Именно эти препараты позволят уже в машине «скорой» начинать активное лечение, например, инфаркта миокарда путем проведения тромболизиса. Эффект будет незамедлительным в виде сохранения многих жизней».
Теги : Ростовская область, Таганрог, машины скорой помощи, скорая помощь

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