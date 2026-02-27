В Магнитогорске началось строительство нового медицинского центра с участием Текслера
В Магнитогорске стартовали работы по возведению современного медицинского центра на территории курорта «Притяжение».
Проект реализуется в рамках решения, принятого президентом России Владимиром Путиным, и включён в федеральную схему территориального планирования в сфере здравоохранения.
На церемонии, посвящённой началу строительства, присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По информации корреспондента ИА «Первое областное», завершены подготовительные работы, в том числе расчистка участка.
Создание нового медкомплекса может повысить доступность медицинской помощи для жителей региона и способствовать развитию инфраструктуры здравоохранения.
Власти региона отмечают, что реализация проекта проходит под контролем профильных ведомств, а территория была подготовлена с учётом требований к будущему объекту.
