В Магнитогорске началось строительство нового медицинского центра с участием Текслера

111 Фото: MedikForum.ru
В Магнитогорске началось строительство нового медицинского центра с участием Текслера

В Магнитогорске стартовали работы по возведению современного медицинского центра на территории курорта «Притяжение».

Проект реализуется в рамках решения, принятого президентом России Владимиром Путиным, и включён в федеральную схему территориального планирования в сфере здравоохранения.

На церемонии, посвящённой началу строительства, присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По информации корреспондента ИА «Первое областное», завершены подготовительные работы, в том числе расчистка участка.

Создание нового медкомплекса может повысить доступность медицинской помощи для жителей региона и способствовать развитию инфраструктуры здравоохранения.

Власти региона отмечают, что реализация проекта проходит под контролем профильных ведомств, а территория была подготовлена с учётом требований к будущему объекту.

Читать MedikForum.ru в
В Ферганской области построят многопрофильную клинику на 800 мест
В Туле к 2026 году завершат проект новой больницы скорой медицинской помощи
Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию