В хуторе Рябичев Ростовской области появилась модульная лаборатория

Многофункциональное медучреждение будет обслуживать 12 населенных пунктов.Долгожданный подарок в канун Нового года получили жители хутора Рябичев Волгодонского района Ростовской области. Здесь открылась новая модульная лаборатория.Она укомплектована всем необходимым оборудованием и квалифицированными медицинскими кадрами, а также отвечает всем современным требованиям. И главное - медицинскую помощь в новых комфортных условиях здесь смогут получать жители ближайших 12 населенных пунктов. А это почти 13 тысяч человек, сообщили в областном Минздраве.Площадь амбулатории составляет 600 квадратных метров. На ее покупку, установку и оснащение центральной районной больнице Волгодонского района были выделены 16 миллионов рублей, из который почти 15,5 миллионов - это средства областного бюджета, а остальные 500 тысяч рублей взял на себя местный бюджет.За счет местного бюджета проведено и благоустройство территории, работы по устройству площадки под установку модульной конструкции и ее подключению к инженерным сетям. На это ушло еще более миллиона рублей.Новое модульное здание амбулатории появилось в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».В Ростовской области создана самая широкая сеть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в России. Всего в регионе насчитывается 1031 фельдшерско-акушерский пункт, а также 184 врачебных амбулаторий. С 2011 года ведется их системное обновление и переоснащение. И за это время уже обновлены 501 ФАП и 38 врачебных амбулаторий.