Заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов выступил с разъяснениями по поводу обсуждения проекта родильного зала в Кольчугине.

Куимов обратил внимание на появление высказываний о якобы нарушении приказа федерального ведомства при реализации проекта. По его словам, отдельная фраза из приказа Минздрава РФ №747н от 19 декабря 2025 года была использована вне контекста и трактована неправомерно.

Вице-губернатор подчеркнул, что в публикациях не были учтены действующие возможности центральной районной больницы по медицинской эвакуации и утвержденная маршрутизация в сфере родовспоможения.

Тема организации родильных залов и соблюдения нормативных документов может вызывать общественный интерес, поскольку затрагивает вопросы медицинской помощи и безопасности пациентов.

Куимов отметил, что подобные интерпретации могут приводить к искажению представления о текущей ситуации, и призвал учитывать официальную информацию при обсуждении вопросов здравоохранения.