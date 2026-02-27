В Пензенской области определили перечень востребованных специалистов на 2026 год

Власти Пензенской области утвердили обновленный список востребованных профессий в государственных учреждениях региона на 2026 год.

В перечень вошли специалисты сферы образования, среди которых учителя, преподаватели, социальные педагоги, мастера производственного обучения, руководители физического воспитания и педагоги дополнительного образования. Кроме того, отмечена потребность в медицинских работниках: стоматологах, психиатрах, терапевтах, психологах, специалистах по социальной работе, палатных медсестрах и медсестрах по массажу.

Среди работников системы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения дефицитными признаны спасатели различных категорий, пожарные-спасатели, старшие пожарные-спасатели, а также инженеры Центра обработки экстренных вызовов системы «112».

Вопрос обеспечения кадрами в этих сферах рассматривается как значимый для устойчивого функционирования учреждений, оказывающих услуги населению, в том числе в области образования, здравоохранения и безопасности.

Региональные органы управления отмечают, что формирование перечня остродефицитных должностей позволяет своевременно выявлять потребности и разрабатывать меры по привлечению специалистов в ключевые сферы.