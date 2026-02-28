Вспышка вирусной инфекции зафиксирована в психоневрологическом интернате Волгоградской области

В психоневрологическом интернате Волжского в Волгоградской области отмечена вспышка вирусной инфекции среди пациентов, сообщили в администрации региона.

По информации властей, в учреждении были проведены профилактические мероприятия, включая вакцинацию персонала и проживающих перед началом эпидемического сезона. Пациенты также получают медикаментозную профилактику инфекций.

В случае появления симптомов заболевания каждый случай фиксируется, а проживающие направляются на консультацию к терапевту. При необходимости организуется вызов скорой медицинской помощи.

В настоящее время, по данным администрации, в интернате отсутствуют лица с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

По предписанию Роспотребнадзора в учреждении усилены профилактические меры, а проведение массовых мероприятий временно приостановлено.

