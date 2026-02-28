В Азове простились с военным медиком Антоном Тимченко, погибшим в зоне СВО
В Азове Ростовской области прошла церемония прощания с гвардии старшим лейтенантом медицинской службы Антоном Тимченко, который погиб в ходе специальной военной операции.
Антон Тимченко был уроженцем Азова и служил военным медиком на передовой. В его обязанности входила организация переливания крови непосредственно в полевых условиях и в медицинских пунктах на линии соприкосновения.
Сообщается, что Тимченко погиб 21 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания. Прощание с ним состоялось 25 февраля.
Внедрение методики переливания крови в условиях боевых действий считается важным направлением медицинского обеспечения на линии фронта. Такие меры позволяют оказывать экстренную помощь бойцам непосредственно в зоне конфликта.
Медицинское сообщество отмечает значимость работы специалистов, внедряющих современные подходы к оказанию помощи в экстремальных условиях. Подобные инициативы могут повысить эффективность медицинского сопровождения в зоне проведения операций.
