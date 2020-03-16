Ибупрофен оказался опасным для печени

"Мы обнаружили, что ибупрофен вызывал гораздо больше изменений экспрессии белка в печени, чем ожидалось. По меньшей мере 34 различных метаболических пути были изменены у самцов мышей, получавших ибупрофен. Они включали пути, участвующие в метаболизме аминокислот, гормонов и витаминов, а также в выработке кислорода и перекиси водорода внутри клеток. В данном случае перекись водорода повреждала белки и поражала клетки печени", - сказано в результатах эксперимента.

Открытие принадлежит ученым из Калифорнийского университета в Дейвисе. Они исследовали препарат при помощи подопытных мышей. Им давали около 400 миллиграмм ибупрофена в день (средняя ежедневная дозировка для человека).