Специалисты разъяснили различия между острым и поствирусным риносинуситом

Медицинские специалисты выделяют различные формы насморка, среди которых острый вирусный и поствирусный риносинусит занимают отдельное место.

В случае выраженного затруднения дыхания при насморке возможно применение сосудосуживающих препаратов, которые способствуют уменьшению отёка слизистой оболочки носа. Однако важно учитывать особенности их использования.

По данным специалистов, привыкание к данным препаратам обычно формируется после 5–7 дней периодического применения. Это связано с изменениями в носовых раковинах, где многочисленные сосуды могут утрачивать способность самостоятельно поддерживать венозный тонус.

В результате при развитии медикаментозного ринита сосуды носа могут переполняться кровью, что затрудняет восстановление нормального дыхания без дополнительной поддержки.

Эксперты обращают внимание на необходимость соблюдения мер предосторожности при использовании сосудосуживающих средств и рекомендуют контролировать продолжительность их применения.