«Если эти капли суживают сосуды, как же они влияют на давление? Все очень просто: они поднимают артериальное давление за счет того же самого механизма сужения сосудов», - пояснили медики.

«Не нужно думать, что стоит при начавшемся насморке покапать аптечные капли – и он пройдет. На самом деле их применение проблемы не решает, это не более чем самообман», - заявил при этом специалист.

Врачи Малышева и Гандельман указали на опасность сосудосуживающих капель при повышенном давлении. Медики предупредили россиян, что пользуясь таким средством, склонные к гипертонии люди рискуют поднять свое артериальное давление еще больше.Обычно сосудосуживающие капли применяются, когда заложен нос. Подобная заложенность является следствием отека, который характеризуется расширением сосудов. Сосудосуживающие средства, как уже понятно из названия, дают обратный эффект: они заставляют сосуды сужаться, что уменьшает отечность и улучшает носовое дыхание.Малышева и Гандельман обратили внимание на то что сужение сосудов способствует повышению артериального давления. Если оно изначально является повышенным, то применение сосудосуживающих капель может сделать его еще более высоким, вызвать нарушение сердечного ритма. Гипертоники, которые пользуются такими средствами, становятся подвержены инфаркту и инсульту, и что особенно опасно: люди могут не ощущать подъема давления до тех пор, пока не возникают критические состояния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отоларинголог Владимир Зайцев назвал главной ошибкой , допускаемой россиянами в лечении насморка, самостоятельное использование сосудосуживающих капель без консультации с врачом.

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