Онколог Воробьев: 3 признака рака кишечника сохраняются за месяцы до постановки диагноза

«Большинство этих полипов не становятся злокачественными, но некоторые могут медленно превращаться в рак в течение примерно 10–15 лет», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«У пациентов с колоректальным раком могут быть симптомы в течение многих месяцев до появления симптомов. Они могут испытывать множество симптомов, как специфических для кишечника (ректальное кровотечение, изменение характера стула и боль в животе), так и системных (потеря веса или аппетита и усталость). Не все люди интерпретируют свои первоначальные симптомы как серьезные и могут приписать это нормальным изменениям, старению, образу жизни и другим сопутствующим заболеваниям».

Некоторые люди могут жить с болезнью годами, прежде чем заметят симптомы. Как только симптомы в конечном итоге появляются, они, как правило, включают три изменения, связанные с кишечником. Рак кишечника инициируется нарушением регуляции клеток в кишечнике, что приводит к их бесконтрольному размножению.Заболевание начинается в нижней части пищеварительного тракта из скопления доброкачественных клеток, называемых полипами.Это медленное прогрессирование означает, что симптомы, как правило, отсутствуют в начале заболевания или просто слишком незначительны, чтобы их можно было заметить.Однако часто признаки появляются после того, как рак кишечника прогрессирует до стадии II. При раке кишечника симптомы естественным образом характеризуются изменениями в работе кишечника, которые наиболее заметны при посещении туалета.Изменения в работе кишечника могут включать более частый или более жидкий стул, и некоторые исследователи считают, что регулярное чередование запоров и диареи может быть наиболее ярким признаком из всех.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить риск тромбоза.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.