Онколог Воробьев: 3 признака рака кишечника сохраняются за месяцы до постановки диагноза

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Онколог Воробьев: 3 признака рака кишечника сохраняются за месяцы до постановки диагноза


Всем, кто замечает, что их симптомы сохраняются дольше трех недель, рекомендуется обратиться к врачу общей практики.


Некоторые люди могут жить с болезнью годами, прежде чем заметят симптомы. Как только симптомы в конечном итоге появляются, они, как правило, включают три изменения, связанные с кишечником. Рак кишечника инициируется нарушением регуляции клеток в кишечнике, что приводит к их бесконтрольному размножению.

Заболевание начинается в нижней части пищеварительного тракта из скопления доброкачественных клеток, называемых полипами.

«Большинство этих полипов не становятся злокачественными, но некоторые могут медленно превращаться в рак в течение примерно 10–15 лет», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Это медленное прогрессирование означает, что симптомы, как правило, отсутствуют в начале заболевания или просто слишком незначительны, чтобы их можно было заметить.


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Однако часто признаки появляются после того, как рак кишечника прогрессирует до стадии II. При раке кишечника симптомы естественным образом характеризуются изменениями в работе кишечника, которые наиболее заметны при посещении туалета.

«У пациентов с колоректальным раком могут быть симптомы в течение многих месяцев до появления симптомов. Они могут испытывать множество симптомов, как специфических для кишечника (ректальное кровотечение, изменение характера стула и боль в животе), так и системных (потеря веса или аппетита и усталость). Не все люди интерпретируют свои первоначальные симптомы как серьезные и могут приписать это нормальным изменениям, старению, образу жизни и другим сопутствующим заболеваниям».


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Изменения в работе кишечника могут включать более частый или более жидкий стул, и некоторые исследователи считают, что регулярное чередование запоров и диареи может быть наиболее ярким признаком из всех.


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