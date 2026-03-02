В четырех поликлиниках Читы внедрили электронные системы регистрации пациентов

В нескольких медицинских учреждениях Читы внедрили электронные стойки для самостоятельной регистрации пациентов. Нововведение реализовано в четырех поликлиниках города, включая районную больницу, детскую поликлинику №3, медцентр «Феникс» и поликлинику №5.

По информации, предоставленной пресс-службой министерства здравоохранения Забайкальского края, традиционные окна регистратуры были заменены на информационные терминалы. Это решение направлено на оптимизацию процесса записи к врачу и сокращение времени ожидания в очередях.

Заместитель руководителя регионального Минздрава Роман Дуденко отметил, что использование электронных стендов позволяет пациентам выбирать удобную дату приема и получать талон непосредственно через терминал. Если специалист свободен, посетитель может сразу попасть на прием.

Введение подобных систем связано с необходимостью повышения доступности медицинских услуг и сокращения административных процедур для пациентов. Электронные стойки могут упростить процесс записи и снизить нагрузку на персонал регистратуры.

Роман Дуденко подчеркнул, что при возникновении вопросов или сложностей с использованием терминалов помощь окажет администратор. Таким образом, пациенты не останутся без поддержки при переходе на новую систему регистрации.