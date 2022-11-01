Назальные средства от насморка могут довести до гипертонии: врач Добрецов

«Такие лор-препараты снимают отек в носовых раковинах, воздействуя на сосуды, при этом сужаются и сосуды сердца, это влияет на число сердечных сокращений», - сообщил специалист «Вестям Подмосковья».

В интервью Констатина Добрецова прозвучала рекомендация не использовать такие средства слишком долго. Люди с проблемой заложенности носа нередко «подсаживаются» на сосудосуживающие капли или спреи.Добрецов предупредил, что если человек не может отказаться от использования данных средств от насморка, это повышает для него риск системного повышения артериального давления (иными словами, гипертонии). Гипертоники становятся подверженными сердечным приступам и инсультам, но что особенно опасно: человек может достаточно долго не ощущать повышенного давления, отметил врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами была определена способная довести до инсульта доза алкоголя.

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